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FBI, IPHONE ŞİFRESİNİ NASIL KIRDIĞINI AÇIKLAMAYACAK


FBI, IPHONE ŞİFRESİNİ NASIL KIRDIĞINI AÇIKLAMAYACAK
Tarih : 28 Nisan 2016, 11:53
Puan Ver : Fbı, Iphone Şifresini Nasıl Kırdığını Açıklamayacak(7/10)5


ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Aralık 2015'te California'daki San Bernardino kentinde engellilerin eğitim aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna saldırı düzenleyerek 14 kişinin ölümüne neden olan Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone'un şifresinin nasıl kırıldığını açıklamayacak.



FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun telefona giriş yöntemini satın aldığı ancak bunun yöntemin nasıl çalıştığı ve şifreyi kırmak için yararlanılan Iphone'daki yazılım açığının yapısı ile kapsamına dair teknik detayları kapsamadığı belirtildi.



Kurumun bilgi ve teknoloji biriminden yetkili Amy Hess, "Bu süreç, zorunlu olarak açıkla ilgili önemli ölçüde teknik bilgi gerektiriyor. Açığın yapısı ve boyutu hakkında yeterli bilgi olmadan açık giderilemez" dedi.



 








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