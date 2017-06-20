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fbı deadpool'u facebook'a yükleyen suçluyu yakaladı

FBI DEADPOOL'U FACEBOOK'A YÜKLEYEN SUÇLUYU YAKALADI

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Deadpool, çıktıktan daha bir hafta sonra internete sızdırıldı. Filmin tamamını Facebook'a yükleyen suçlu FBI tarafından yakalandı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Fbı Deadpool'u Facebook'a Yükleyen Suçluyu Yakaladı(6/10)4


Geçtiğimiz yıl vizyona giren Deadpool, çıktıktan daha bir hafta sonra internete sızdırıldı. Filmin tamamını Facebook'a yükleyen suçlu FBI tarafından yakalandı.



X-Men dünyasında geçen Deadpool geçtiğimiz yıl vizyona girdi. 2016'ın en eğlenceli filmlerinden olan Deadpool, gişede de oldukça başarılı oldu. Ancak filmin çıkışının sorunsuz geçtiğini söylemek pek mümkün değil. Çünkü filmin gösterime girmesinden kısa bir süre sonra Trevon Maurice Franklin adlı bir kişi filmin tamamını Facebook'a yükledi.



Film vizyona girdikten sadece bir hafta sonra Facebook'a yüklenen video, 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bu olay FBI'ı da harekete geçirdi. Telif hakkı ihlali sebebiyle Franklin'in peşine düşen FBI, suçluyu birkaç gün önce tutukladı. Mahkeme karşısına çıkacak Franklin eğer suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası alacak. FBI'ın bu olayı bir ihtar olarak kullanacağı söyleniyor. Yani Franklin'in suçlu bulunup maksimum (3 yıl) cezaya çarptırılması bekleniyor. Özellikle son dönemde sızdırılan film ve dizilerin sayısı arttığı için FBI bu alana daha çok ilgi göstermeye başlayabilir.



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