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fbı brad pitt'in çocuk tacizi soruşturmasını kapattı

FBI BRAD PİTT'İN ÇOCUK TACİZİ SORUŞTURMASINI KAPATTI

FBI sözcüsü, eylül ayında boşanma davası açan eski eş Angelina Jolie'nin açtığı soruşturmanın kapandığını bildirdi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 16:10
Puan Ver : Fbı Brad Pitt'in Çocuk Tacizi Soruşturmasını Kapattı(7.2/10)9


Brad Pitt'in, altı çocuğu olduğu Angelina Jolie ile özel uçaklarında giderken çocuklarından birine kötü davrandığı ve Jolie'nin bu nedenle boşanma davası açtığı iddia edilmişti.



Hürriyet'in haberine göre, CNN'e konuşan yakın bir kaynak, kasım başında Los Angeles Çocuk ve Aile Departmanı'nın Pitt'in bu konuda masum olduğu yönünde görüşe vardığını söyledi.



Soruşturmanın dün itibarıyla kapandığını onaylayan FBI, ‘Los Angeles'a Bay Pitt ve ailesini taşıyan uçakta geçen olayla ilgili soruşturma kapanmıştır. Konuyla ilgili suçlamalar düşürülmüştür' açıklamasını yaptı.



Pitt'in basın sözcüsü henüz bir açıklama yapmadı. Jolie ise çocuklarının psikolojik destek alması yönünde bir karar verdi. Bu süreçte çocuklar annede kalıyor ve babalarıyla ‘terapötik (iyileştirici) ziyaretler' yapıyor.



 



 



kaynak:sözcü








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