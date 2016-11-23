

Brad Pitt'in, altı çocuğu olduğu Angelina Jolie ile özel uçaklarında giderken çocuklarından birine kötü davrandığı ve Jolie'nin bu nedenle boşanma davası açtığı iddia edilmişti.







Hürriyet'in haberine göre, CNN'e konuşan yakın bir kaynak, kasım başında Los Angeles Çocuk ve Aile Departmanı'nın Pitt'in bu konuda masum olduğu yönünde görüşe vardığını söyledi.







Soruşturmanın dün itibarıyla kapandığını onaylayan FBI, ‘Los Angeles'a Bay Pitt ve ailesini taşıyan uçakta geçen olayla ilgili soruşturma kapanmıştır. Konuyla ilgili suçlamalar düşürülmüştür' açıklamasını yaptı.







Pitt'in basın sözcüsü henüz bir açıklama yapmadı. Jolie ise çocuklarının psikolojik destek alması yönünde bir karar verdi. Bu süreçte çocuklar annede kalıyor ve babalarıyla ‘terapötik (iyileştirici) ziyaretler' yapıyor.











kaynak:sözcü