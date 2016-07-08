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fbı, bilgi güvenliğinde hillary clinton'u suçlamadı

FBI, BİLGİ GÜVENLİĞİNDE HİLLARY CLİNTON'U SUÇLAMADI

FBI (U.S. Federal Bureau – Amerika Federal Araştırma Bürosu), Amerika başkan adayları arasında bulunan Hillary Clinton'un, Dış işleri Sekreterliği yaptığı dönemde, yeterli güvenlik önlemlerini almadığını doğrularken; herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığını da duyurdu.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 11:05
Puan Ver : Fbı, Bilgi Güvenliğinde Hillary Clinton'u Suçlamadı(7/10)8


Demokrat Parti adayı ve anketlere göre; Amerika Birleşik Devletlerinin muhtemel başkanı Hillary Clinton, Dış İşleri Sekreterliği yaptığı süreçte, tedbirsiz davranmasına rağmen; FBI, ortada, yaptırımla sonuçlanacak bir sorun olmadığını ve soruşturma başlatılmayacağını açıkladı.



Son zamanlarda, Hillary Clinton'un hükumetteki kritik görevinde, yeterince tedbirli davranmadığına dair iddialar, kamuoyunda dolaşıyordu. Elbette bu iddiaların; başkanlık yarışının kızıştığı anda ortaya çıkması da manidar.



Gerelim bunun bilişim dünyasını ilgilendiren kısmına. İddialara göre Clinton, e-posta hesaplarının güvenliğini sağlamak konusunda gerekli önlemleri almamış ve yabancı istihbarat örgütlerine adeta açık kapı bırakmıştı. Zira hesapta, Amerika'nın içişleri ve dış işleri politikasını da içeren e-postalar ve bilgilendirme mesajları bulunuyordu.



Söz konusu sunucunun ve e-posta servisinin, son olarak 2013 yılında kullanıldığı da ortaya çıktı. FBI Direktörü James Comey'e göre; Hillary Clinton, söz konusu sunucu ve e-posta vasıtası ile sayısız devlet kuruluşu ve çalışanı ile mesajlaşmada bulunmuş. Bu mesajlaşmalar, tehlikeli sayılabilecek bilgiler bulunurken, başkan adayının; sızıntı olabileceğini öngörmesi ise mümkün değil. Buna ek olarak, rakiplerin eline geçmesi veya hacker'lar tarafından pazarlık kozu olabilecek cümlelere, hükumet ajanlarınca anında müdahale edilmiş.



Aslında bu, biz sıradan kullanıcıların ne kadar savunmasız olduklarının kanıtı. Eğer hacker'lar, devlet dairelerine bile sızabiliyor ise, bizim önlemlerimizi maksimize etmemiz şart.








Etiketler: Fbı  Bilgi  Güvenliğinde  Hillary  Clinton  U  Suçlamadı    haber

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