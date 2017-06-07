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fbı başkanı adayını açıkladı! 'ayrıntılar az sonra' dedi

FBI BAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI! 'AYRINTILAR AZ SONRA' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump FBI başkanlığı için Christopher A. Wray'i aday göstereceğini açıkladı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:17
Puan Ver : Fbı Başkanı Adayını Açıkladı! 'ayrıntılar Az Sonra' Dedi(7/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal  Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey'den boşalan yere Christopher  A. Wray'ı aday olarak göstereceğini duyurdu.



Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden, eski Adalet Bakanlığı yetkilisi  Wray'i FBI Direktörü adayı olarak açıklayan Trump, "Mükemmel bir sicili olan Christopher A. Wray'i FBI'ın yeni direktörü olarak aday göstereceğim. Ayrıntılar  gelecek." ifadesini kullandı.



Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği  iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son  vermişti.



 



kaynak:milliyet








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