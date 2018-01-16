Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gözüne girmeyi başaran Aatif için yönetimle görüştü: Bütün teklifleri geri çevirin, ona ihtiyacım var.

Geçen sezon Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmediği için kısa bir süre kadro dışı bile kalan Aatıf, kendisini hem taraftara hem de teknik direktör Aykut Kocaman'a kabul ettirdi. Süper Lig'de birçok takımın hayalini süsleyen Aatıf, ilk yarının son haftalarında 11'e girmiş ve performansıyla alkış almıştı.

KOCAMAN'IN GÖZDESİ

Takvim'in haberine göre; Aykut Kocaman'ın Fener yönetimine "Aatıf için gelen tekliflerin hepsini geri çevirin. Ona ihtiyacım var. Hem çalışkan, hem yetenekli hem de sorunsuz bir futbolcu" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

İDDİALI KONUŞUYOR

Kulübe yakın kaynaklara göre Aatıf'ın değil başka bir kulübe kiralanmak sözleşmesinin uzatılmasının bile gündemde. Faslı futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı açıklamada, "Gerçek Aatıf'ı henüz germediniz" diyerek iddiasını ortaya koşmuştu.

Kaynak: haberinburada