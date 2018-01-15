Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord'a imzası an meselesi olan Robin var Persie için, "Özellikle son 2-3 aydır yaptığı hareketler rahatsızlık vericiydi" dedi.

Fenerbahçeli futbolcular, Antalya kampında bol bol sohbet etme imkanı buldular. Dost meclislerinin ana konusu teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda İstanbul'da bırakılan Robin van Persie'ydi. Kendi aralarında yaptıkları muhabbetlerde Hollandalı'yı masaya yatıran sarı-lacivertli oyuncular, RvP'nin takımdan ayrılmasının hem oyuncu hem de kendileri için isabetli bir karar olacağına dikkat çektiler.

'ÜLKESİNDE TOPLARLAR'

Feyenoord'a imzası an meselesi olan Hollandalı'nın F.Bahçe'ye geldiğinden beri bireysel hareket ettiğine dikkat çekti futbolcular. Onların gözünde Hollandalı istediği zaman idmana çıktı, keyfi olmadığında 'sakatlığı' bahane etti. Takım fotoğraflarına bile zorla girmesi herkesi rahatsız etmişti. Öyle ki kamp dışında yapılan yemek organizasyonlarında herkes kareye girebilmek için savaş verirken o ise manzara karelerini paylaşmayı tercih etti.

"SON 2-3 AYDIR YAPTIKLARI RAHATSIZLIK VERİCİYDİ"

Takımı sahiplenmemesi, genç oyunculara ağabeylik yapmaması, en ihtiyaç duyulan anlarda taşın altına elini koymaması, sorumluluk almaktan sürekli olarak kaçması Hollandalı'nın istenmeyen adam ilan edilmesine neden oldu F.Bahçeli futbolcuların gözünde.

Yıldızlar, sohbet toplantısında birkaç güne İstanbul'dan ayrılacak arkadaşlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandılar: "Mutsuz olduğu her halinden belliydi. Özellikle son 2-3 aydır yaptığı hareketler rahatsızlık vericiydi. Gidecek olması hem onun hem bizim için iyi oldu. Ülkesine dönerse kendine gelecektir."

Kaynak: haberinburada