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f.bahçe'den shakhtar donetsk açıklaması

F.BAHÇE'DEN SHAKHTAR DONETSK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile eşleşmesini Mahmut Uslu değerlenirdi.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 14:07
Puan Ver : F.Bahçe'den Shakhtar Donetsk Açıklaması(7/10)9


Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile eşleşmesinini ardından sarı-lacivertli yönetici Mahmut Uslu açıklamalarda bulundu.

 

Zor bir kura çektiklerini belirten Mahmut Uslu, Shakhtar Donetsk'i geçmek için taraftarlarına da büyük iş düştüğünü belirtti. İşte Uslu'nun sözleri...

 

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, kura çekiminin ardından kulüp televizyonuna bağlanarak, "Yaklaşık 3 sene Avrupa'dan yasaklandığımız için puan sıralamasına göre gelecek takımlarda biriydi bu. Birinci torbada olmamız gerekirdi ama maalesef Fenerbahçe'nin o senelerde hakları yenildi. Bu sene yaptığımız transfer ataklarını da buna göre yaptık. Onlar saygı duyulacak bir takım. Biz seyircimizle, taraftarımızla bu elemeyi geçeceğimize inanıyoruz. Onlarında ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle bazı sorunları var. Biz zaten bu elemeyi geçsek bile ondan sonra da çok önemli takımlarla mücadele edeceğiz. Manchester United gibi örneğin. Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu elemeleri geçmek zorundayız. Fenerbahçelilere bu maçlarda çok iş düşüyor. Bu elemeleri ancak onların desteği ile kazanabiliriz" dedi.








Etiketler: Fbahçe  Den  Shakhtar  Donetsk  Açıklaması    haber

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