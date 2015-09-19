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F.Bahçe'den sert açıklama! Nani ve Pereira...

F.BAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA! NANİ VE PEREİRA...

Fenerbahçe Kulübü, Molde mağlubiyetinin ardından basında çıkan haberlerle ilgili resmi siteden iki ayrı açıklama yaptı.

Tarih : 19 Eylül 2015, 17:49
Puan Ver : F.Bahçe'den Sert Açıklama! Nani Ve Pereira...(10/10)11


Molde maçının ardından soyunma odasında Nani'nin vatandaşı ve hocası Vitor Pereira'ya tepki gösterdiği, başkan Aziz Yıldırım'ın da Portekizli hocayı sert şekilde uyardığı yönünde haberler çıkmıştı.



Fenerbahçe Kulübü, yapılan haberlerin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını ve tamamen yalan olduğu belirtti ve iki ayrı açıklama yaptı.



İlk açıklama:



Bugün tarihli, Fotomaç Gazetesi haberinde “Sen nasıl hocasın” başlıklı haberde futbolcumuz Nani'nin soyunma odasına inip hocamız Vitor Pereira'ya bazı sözler söylediği iddia edilmiştir. Haber başlığı ve içeriği olarak, tamamıyla yalandır. Maç sonrası hocamız Vitor Pereira ve futbolcumuz Nani arasında herhangi bir diyalog gerçekleşmemiştir.



Söz konusu gazetenin, okuyucularını aldatarak yaptığı bu tarz yalan ve masa başı haberlerine itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.








Etiketler: Fbahçe  Den  Sert  Açıklama  Nani  Ve  Pereira    haber

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