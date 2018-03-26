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F.Bahçe'de, Kadın Basketbol Takımı Koçu Fırat Oku ile yollar ayrıldı

F.BAHÇE'DE, KADIN BASKETBOL TAKIMI KOÇU FIRAT OKU İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, kadın basketbol takımının koçu Fırat Okul ile yollarını ayırdı.

Tarih : 26 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : F.Bahçe'de, Kadın Basketbol Takımı Koçu Fırat Oku İle Yollar Ayrıldı(8/10)4

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Koçu Fırat Okul'un sözleşmesini feshetti.

"SÖZLEŞME KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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