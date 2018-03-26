Fenerbahçe, Kadın Basketbol Koçu Fırat Okul'un sözleşmesini feshetti.

"SÖZLEŞME KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Kaynak: haberinburada