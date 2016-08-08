F.BAHÇE'DE GRASSHOPPERS MESAİSİ BAŞLADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana, futbolcuların salonda yapılan çalışmayla başladığı belirtildi. Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
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