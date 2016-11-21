FB - ZORYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Grupta lider olan Fenerbahçe Zorya ile Avrupa Ligi 5. hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Zorya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İki takım ile ilgili son bilgiler ve gelişmeler haberimizde...
24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
kaynak:fotomaç
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