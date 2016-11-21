Grupta lider olan Fenerbahçe Zorya ile Avrupa Ligi 5. hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Zorya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İki takım ile ilgili son bilgiler ve gelişmeler haberimizde...