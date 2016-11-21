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fb - zorya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FB - ZORYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Grupta lider olan Fenerbahçe Zorya ile Avrupa Ligi 5. hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Zorya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İki takım ile ilgili son bilgiler ve gelişmeler haberimizde...

Tarih : 21 Kasım 2016, 17:17
Puan Ver : Fb - Zorya Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?(9/10)10


24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.



 



kaynak:fotomaç








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