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fb tv'de beşiktaş şampiyon olur yorumu!

FB TV'DE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR YORUMU!

2-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası FB TV'de soruları yanıtlayan Demba Ba, Beşiktaş kontrası yaptı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 09:54
Puan Ver : Fb Tv'de Beşiktaş Şampiyon Olur Yorumu!(9/10)11


Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin devam ettiği yorumu üzerin ede Demba Ba, "Bunu maçtan önce de duydum. Etkileyici bir seri olmuş ama geçen yıldan bu yıla değişmeyecek tek bir şey var o da Beşiktaş'ın şampiyon olacağı" dedi.



Maçın atmosferinin sorulması üzerine de Demba Ba gülerek "Şunu söyleyeceğim, Beşiktaş'la kıyas kabul etmez bir atmosfer vardı. Burada gelip izlediğim karşılaşmalarda güzel atmosfer oluyor." açıklamalarını yaptı.



 



kaynak:fotomaç








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