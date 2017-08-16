FB TV ESKİ HABER MÜDÜRÜ YASİR KAYA, TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, 10 isimle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Fenerbahçe TV'nin uzun dönem ekran yüzü olan Yasir Kaya'nın kulüple yolları kısa süre içinde ayrılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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