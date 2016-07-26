Fenerbahçe Monaco maçı ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme karşılaşması oynayacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürüyor.



Fenerbahçe Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?







Fenerbahçe Monaco maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Smart Spor 77. kanaldan canlı olarak ve şifreli yayınlanacak.