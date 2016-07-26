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fb monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FB MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Monaco maçı ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme karşılaşması oynayacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürüyor.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 11:02
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Fenerbahçe Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?



Fenerbahçe Monaco maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Smart Spor 77. kanaldan canlı olarak ve şifreli yayınlanacak.








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