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FB, Josef'den Gelecek Parayla Fred, Ben Arfa ve Aboubakar'ı Bitirecek

FB, JOSEF'DEN GELECEK PARAYLA FRED, BEN ARFA VE ABOUBAKAR'I BİTİRECEK

Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferinden gelecek olan 11.5 milyon Euro ile, Shakhtar'dan Fred, PSG'den Ben Arfa ve Porto'dan Aboubakar'ı transfer edecek.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Fb, Josef'den Gelecek Parayla Fred, Ben Arfa Ve Aboubakar'ı Bitirecek(8/10)4

Josef De Souza'yı West Bromwich'e 11.5 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu parayı transferde kullanacak. Gündemde 3 yıldız var. Shakhtar'dan Fred, PSG'den Ben Arfa ve Porto'dan Aboubakar...

ABOUBAKAR İÇİN YENİ HAMLE

Fenerbahçe, Aboubakar'ın peşini bırakmıyor... Bundaki en büyük sebep Van Persie'nin bitmeyen sıkıntıları, Soldado'nun ise elde tek kalması. Yıpratıcı özelliği nedeniyle Aykut Kocaman'ın çok istediği Kamerunlu yıldız için Porto ile yeniden temas kuruldu. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi Marsilya. Aboubakar konusunda rakamların 10 milyon Euro seviyelerine çıkması bekleniyor.

BEN ARFA BİTMEK ÜZERE

Ben Arfa konusunda aylardır girişimlerde bulunan Fenerbahçe, 11.5 milyon Euro'luk önemli bonservis geliri sonrası tekrar kesenin ağzını açtı. Girişimlerin ciddi seviyede olduğuna dair açıklama Fransa'dan geldi. PSG Sportif Direktörü Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa için en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu Türkiye'ye gidip kararını verecek" dedi.

AYKUT KOCAMAN İLLE DE "FRED" DİYOR

Geçen sezondan bu yana süregelen orta saha problemini bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in yıldızı Fred'i alarak sıkıntıyı bitirmek istiyor. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Aykut Kocaman'ın gözdelerinden. Fenerbahçe, 4 milyon Euro kiralama bedeli talep eden Ukrayna ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Fred'in talebi ise 2.5-3 milyon Euro civarı bir maaş...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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