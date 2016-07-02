

Gregory van der Wiel ile görüşmelere başlandığı, Fenerbahçe tarafından resmi sitesinden açıklandı. Geçen hafta yapılan ve olumlu geçen ön görüşme sonrasında Fenerbahçe, Gregory van der Wiel ile görüşmelere başlandığı resmen duyurdu. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından yeni sağ bekini buldu. Sarı-Lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Peki Gregory van der Wiel kimdir?







Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:







“Profesyonel futbolcu Gregory van der Wiel ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır. Hollandalı futbolcu, 04 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve görüşmeler tamamlanacaktır”



GREGORY VAN DER WIEL KİMDİR?







Gregory Kurtley van der Wiel 1988, Amsterdam, Hollanda doğumlu olan futbolcu, 2012'den itibaren Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyiyordu. PSG ile sözleşme yenilemeyen Gregory van der Wiel ile görüşmek üzere İstanbul'a çağırıldığı Fenerbahçe tarafından açıklandı. 2 Temmuz 2016 tarihinde, Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a çağırdı ve öğlen saatlerinde KAP'a Gregory van der Wiel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirildi.







Hollanda Millî Takımı'nda da forma giyen van der Gregory van der Wiel, millî formayla ilk maçına Şubat 2009'da çıktı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda da millî formayı giydi ve takımıyla gümüş madalya kazandı. Millî takım arkadaşı John Heitinga tarafından gelecekteki Michael Reiziger olarak görülmektedir.







Gregory van der Wiel, Ajax formasıyla ilk maçına 11 Mart 2007'de, 4-1 kazanılan Twente deplasmanında çıktı. 2007-08 sezonunda, 1-0 kazanılan PSV Eindhoven maçında forma giydi ve kariyerinin ilk kupası olan Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.







2008–09 sezonunda, takımın yeni teknik direktörü Marco van Basten, Gregory van der Wiel'i ilk on birde oynatmaya başladı. Önceleri stoper pozisyonunda oynayan oyuncu, sağ beke adapte edildi. 17 Aralık 2008'de, Slavia Prag ile oynanan UEFA Kupası maçında, şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına yollayarak maçın 2-2 bitmesine neden oldu. Gregory van der Wiel, Eredivisie'deki ilk golünü, 1 Mart 2009'da, 2-0 kazanılan Utrecht maçında kaydetti. Kısa süre sonra, 22 Mart 2009'da NAC Breda ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta ise ligdeki ikinci golünü attı. 2008–09 sezonu sonunda van der Wiel, toplamda 40 maça çıktı ve “Ajax'ta Yılın Yeteneği” ödülünü aldı.







2009–10 sezonuna, takımın yeni teknik direktörü Martin Jol yönetiminde başlayan Gregory van der Wiel, 8 Ağustos 2009'da ligdeki üçüncü, Amsterdam ArenA'daki ilk golünü kaydetti. Luis Suárez'in üç gol attığı maç, RKC Waalwijk'e karşı 4-1'lik galibiyetle sonuçlandı. 25 Ekim 2009'da, AZ Alkmaar ile oynanan ve 4-2 kazanılan maçta, aynı sezonun ikinci golünü attı. 1 Kasım 2009'da, Gregory van der Wiel, 5-1 kazanılan Feyenoord derbisinde attığı golle, ligdeki gol sayısını üçe yükseltti. 6 Mayıs 2010'da Hollanda Kupası finalinde Feyenoord'a attığı golle takımının 4-1'lik galibiyetinde pay sahibi oldu. Sezon sonunda Gregory van der Wiel, Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Eylül 2012'de futbolcu PSG'ye transfer olmuştur.







Gregory van der Wiel, 2007 Toulon Turnuvası'nda Hollanda 21 Yaş Altı Millî Takımı formasını giymeye başladı. Hollanda formasıyla ilk maçına 11 Şubat 2009'da, Tunus ile oynanan maçta, takım arkadaşı John Heitinga'nın yerine oyuna girerek çıktı. 28 Mart 2009'da, 2010 Dünya Kupası elemelerinde oynanan ve 3–0 kazanılan İskoçya maçında ise ilk kez resmî bir maçta millî formayı giydi. 1 Nisan 2009'daki 4-0 kazanılan Makedonya maçında ise 90 dakika sahada kaldı.







Gregory van der Wiel, teknik direktör Bert van Marwijk tarafından hazırlanan 23 kişilik 2010 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Gregory van der Wiel, 2-0 kazanılan Danimarka ve 1-0 Japonya maçları ile ilerleyen turlarda 2-1 kazanılan Slovakya, aynı skorla kazanılan Brezilya ve finalde 1-0 kaybedilen İspanya maçlarına ilk 11'de başladı.