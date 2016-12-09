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fb, bjk ve osmanlıspor'un muhtemel rakipleri

FB, BJK VE OSMANLISPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna devam eden Beşiktaş ve grupları lider olarak tamamlayan Fenerbahçe ile Osmanlıspor'un Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu.

Tarih : 09 Aralık 2016, 10:09
Puan Ver : Fb, Bjk Ve Osmanlıspor'un Muhtemel Rakipleri(5/10)6


UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. İşte takımların Avrupa Ligi muhtemel rakipleri...



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne kalan ve gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ile Osmanlıspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimine seri başı olarak girecek. Son 32 turundaki ilk maçlar 16, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.



 



kaynak:yenişafak








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