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fazlası beyne zarar veriyor

FAZLASI BEYNE ZARAR VERİYOR

Su içmeyi abartanlar dikkat! Dr. Benli uyardı: Uzun süre aşırı su tüketimi beyin hücrelerini öldürür.

Tarih : 22 Mart 2017, 11:43
Puan Ver : Fazlası Beyne Zarar Veriyor(5/10)2


Su içmeyi abartanlar dikkat! Dr. Benli uyardı: Uzun süre aşırı su tüketimi beyin hücrelerini öldürür. Havadan sonra yaşam için en gerekli madde olan suyun fazlası beyne zarar veriyor. Uzm. Dr. Mari Benli, yetişkin sağlıklı bir insanın günde iki litre (yaklaşık 8 bardak) su içmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor:



DENGELER BOZULUR



"Vücut ısısının yükselmesi veya vücuttan su kaybının arttığı durumlarda günlük su alımının artırılmasını gerektirir. Ateşli hastalıklarda, ishal ve kusma ile seyreden hastalıklarda, vücuttan su atılımını artıran ilaçlar kullanıldığında kaybedilen sıvı ile orantılı olarak fazla su içilmesi önemlidir. Ateş yükselmesinde vücut ısısının her bir derece artışı için günde 50-75 ml daha su içmek gerekir.



 



kaynak:sabah








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