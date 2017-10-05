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fazla para alıyorsunuz eleştirilerine halit ergenç isyan etti: deli gibi çalışıyoruz

FAZLA PARA ALIYORSUNUZ ELEŞTİRİLERİNE HALİT ERGENÇ İSYAN ETTİ: DELİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Halit Ergenç, oyuncuların aldıkları ücretlerin fazla bulunup eleştirilmesine, "Deli gibi çalışıyoruz, alnımızın teriyle kazanıyoruz." diyerek isyan etti.

Tarih : 05 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Fazla Para Alıyorsunuz Eleştirilerine Halit Ergenç İsyan Etti: Deli Gibi Çalışıyoruz(7.5/10)13


Önceki gün eşi Bergüzar Korel ve oğlu Ali ile Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, aldığı ücretle ilgili eleştiriler hatırlatılınca "Deli gibi çalışıyoruz alnımızın teriyle kazanıyoruz" dedi.



OLABİLSEYDİ HERKES ŞÖHRET OLURDU



Eleştirilere çok sinirlenen Ergenç sözlerine şöyle devam etti: "Ne yapıyorsak karşılığını alıyoruz. Kimsenin bunun hesabını sormaya hakkı yok. Çok çaba sarf ediyoruz ve birçok noktada hayatımızdan ödün veriyoruz. Sanki bedavadan yaşıyoruz gibi gösteriyorlar. Olabilseydi, herkes şöhret olurdu."



NE YAZLIK NE DE KIŞLIK ALDIK!



Ergenç, Yunanistan'dan ev aldıkları iddiasına da yanıt verdi: "Ne yazlık aldık ne kışlık. Hiç öyle bir şey yok. Ayrıca çıkan haberlerde bahsedilen yerlere de hiç gitmedik."



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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