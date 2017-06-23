FAZLA KİLOLARDAN YAKINANLAR DİKKAT!
Anlaşılmaz ve aç bırakan diyetlere mahkum değilsiniz.
Ev yoğurdu ve nane yiyerek fit bir vücuda kavuşmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar, bu sayede mide, bağırsak sağlığının da korunduğunu belirtiyor.
"Özellikle sabahları aç karnına bir kase yoğurda taze veya kuru nane serperek tüketmek tokluk hissini artıracaktır"
diyen uzmanlar, yoğurdun bağırsaklardaki yararlı bakteri sayısını artıracağını, nanenin de mideyi rahatlatacağını ifade ediyor.
kaynak:sabah
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