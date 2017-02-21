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Fazla Kilo Alımı Hamileliği Zorlaştırıyor
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fazla kilo alımı hamileliği zorlaştırıyor

FAZLA KİLO ALIMI HAMİLELİĞİ ZORLAŞTIRIYOR

Hamilelikte alınan fazla kilolar başta diyabet ve tansiyon olmak üzere ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir

Tarih : 21 Şubat 2017, 09:49
Puan Ver : Fazla Kilo Alımı Hamileliği Zorlaştırıyor(10/10)7


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Bozkurt, hamilelikte alınan fazla kiloların başta diyabet ve tansiyon olmak üzere ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyerek, anne adayının yakınlarına önemli bir uyarıda bulundu.



Op. Dr. Fatma Bozkurt, "Bebek, alması gereken besini annesinden zaten alır. 'İki can taşıyorsun daha çok yemelisin' deyip anne adayına baskı yapmayın" dedi.



Op. Dr. Fatma Bokurt gebelerin beslenme konusunda etraftan ciddi baskı aldığının altını çizerek, "Gebelere yemek yemesi konusunda etraftan ciddi baskı yapıldığını görüyoruz. Hatta eşler 'hiç yemek yemiyor' şeklinde şikayette bulunup bizim de hastaya baskı yapmamızı istiyor ancak kilo alımı ile ilgili bizim bir takıntımız yok. Önemli olan bebeğin gelişimi. Bebek ihtiyacı olan besinleri bir şekilde annesinden çekip alır. Diyelim ki 30 kilo almış bir kadın ki bununla da karşılaşıyoruz. Doğuracağı bebek diyelim ki maksimum 4 kilo. Rahmin de büyümüş olması, bir miktar kan hacminin artmış olması ile gebeliğe bağlı ürünlerden kaynaklı 7-8 kiloluk bir fazlalık söz konusu. Geri kalan 22 kilo hastanın bedenine yük olarak kalıyor. Tabi bu 22 kilonun da getirdiği problemler oluyor. Tansiyon, şeker, gebelik zehirlenmesi gibi problemler, ayrıca doğum kanalının daralmasına bağlı olarak normal doğum şansının ortadan kalkması gibi durumların hepsi hasta açısından bir risk teşkil ediyor. Yani gereksiz bir yük oluyor vücuda. Bizim önerdiğimiz bir durum değil açıkçası" ifadelerini kullandı.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fazla  Kilo  Alımı  Hamileliği  Zorlaştırıyor    haber

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