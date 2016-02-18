

Diyetisyen Doç.Dr. Barış Öztürk, düzenli çay tüketimin sağlık açısından faydalı olduğunu belirtti.Haberin detayları için koprubasi.tv'den ayrılmayınız... Yapılan birçok araştırmada çayın içeriğinde bol miktarda bulunan flavanoid olarak adlandırılan kateşinlerin vücuda etkisinin olumlu yönde olduğunun kanıtlandığını ifade eden Diyetisyen Doç.Dr. Barış Öztürk, “Özellikle son yıllarda fiziksel aktivite azlığı, sağlıksız beslenme ve beslenme davranış bozukluğu gibi yaşam tarzının artışıyla birlikte kalp damar hastalıkları artmakta ve buna bağlı yaşam ömrü azalmaktadır.



Yeni yapılan çalışmalar ise düzenli çay tüketiminin kan damarları için oldukça faydalı olduğunu göstermektedir” dedi. Diyetisyen Doç.Dr. Barış Öztürk, çayın özellikle kalbe giden damarlara etki edip koroner kalp hastalıkları, kardiyak ölüm ve inme riskini azaltmakta olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Çay bu olumlu etkilerini içeriğinde doğal olarak bol miktarda bulundurduğu kateşinler sayesinde gerçekleştirmektedir.



Ayrıca kolesterol ve trigliserit gibi kanda dolaşan yağlar yükseldiğinde damarlarda plak oluşumuna sebep olmakta ve bununla birlikte damar tıkanıklığı riskini de artırmaktadır. Çay tüketimi özellikle yeşil çay kan lipidlerinin yükselmesini engellemekte ve iyi kolesterolü yükseltmektedir. Düzenli çay tüketiminin diğer bir olumlu etkisi ise, çay flavanoidleri güçlü antioksidan özellik göstererek hücre ve dokuları serbest radikallere karşı korumaktadır.



Düzenli çay tüketimi kansere dönüşme riski yüksek olan hücre aktivitesini durdurmakta ve tümör hücrelerinin büyümesini engellemektedir. Çayın bu olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorsak özellikle yeşil çayı düzenli tüketmeliyiz. Her besin ve bitkisel ürünler gibi çayı da kontrollü tüketmekte yarar vardır. Günde 5 bardaktan fazla tüketmemeye özen göstermeliyiz. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde, antibiyotikler kalp ilaçları gibi düzenli ilaç tüketenler tansiyon hastaları anemi hastaları yüksek tansiyon hastaları gibi belirlenmiş hastalığı olan kişilerin bir diyetisyen kontrolünde tüketim miktarlarını ayarlamaları yararlı olacaktır”. Çayın Faydaları ve Zararları Nelerdir? Çayın 6 faydası Londra Üniversitesi Eczacılık bölümünden Profesör “Simon Gibbons “Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç bardak çay içilmeli.



Çayı, sıcak suyun içinde en az 5 dakika bekletin” dedi. Kalp krizini engelliyor: Hollanda'da 15 yıllık bir araştırmanın sonucunda, çayın içindeki antioksidanların kötü kolesterolü ve kalp krizi riskini azalttığını ortaya çıktı. Sindirime yardımcı: Yeşil çay, sindirim sistemini daha çok çalıştırıyor ve kötü yağların yüzde 30 oranında atılmasını sağlıyor. Zencefil çayı ise mide bulantısına ve akşamdan kalmaya iyi geliyor. Beyin tümörü riskini azaltıyor:



Northumbira Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma her gün 100 ml çay içen birinin beyin tümörü riskini yüzde 34 oranında azalttığı açıklandı. Kanserle savaşıyor: Çayın içinde bulunan polyphenoller, kanserli hücrelerin büyümesini durduruyor. Çayda, sebze ve meyvelerden daha çok antioksidan olduğunu belirten Tayvanlı bilim adamları günde bir bardak yeşil çay içmenin akciğer, prostat ve mide kanserine yakalanma riskini azalttığını belirtti.



Uzmanlar çayın 70 deceden daha sıcak içilmemesi için uyarıyor. En iyi ağrı kesici: Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli olarak çay içenlerin bağışıklık sisteminin, ortalama bir insandan 5-6 kat daha kuvvetli olduğunu ortaya çıkardı. Çayın içinde bulunan alkylmanin maddesinin bakteri ve parazitlerle savaştığına dikkat çeken bilim adamları, çayın cilt sağlığına da iyi geldiğini bildirdi. Uykusuzluğa birebir: Yatıştırıcı etkisi olan triptopan amino asidi, çayın içinde yüksek oranda vardır. Bu sayede gerginlik ve uykusuzluk için uzmanlar çay tavsiye ediyor.











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