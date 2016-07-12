

Bursa'nın Yıldırım Mahallesi Gökdere Caddesi'nde bir apartmanın 4. Katında oturan Ö.D.'nin kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ve kapıyı açarak daireye giren ekipler, Ö.D.'nin doğalgaz borusuna asılı olarak cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede çürüyen cesedin bir hafta öncesinden doğalgaz borusunda asılı olduğu tahmin ediliyor.







3 ay önce evlenen ve eşiyle boşanma davası sürecinde bulunan gençten 1 haftadır haber alınamıyordu. Komşularının anlattığına göre, ilk başta apartman önüne çevre düzenlemesi için 1 hafta önce dökülen topraktan koku geldiğini zanneden apartman sakinleri, koku günden güne dayanılmaz bir hal alınca polisten yardım istedi. Gece yapılan incelemede şahsın cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde inceleme yaparken, polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Fayans ustasının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.