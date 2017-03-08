FATMAGÜL FAKI, ACUN'UN İZİNDE!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkatleri çeken Fatmagül Fakı program sunmaya hazırlanıyor.
Fatmagül Fakı, Uzakdoğu'nun egzotik mutfaklarından Avrupa'nın sofistike yaşamına; Afrika'nın vahşi doğasından Amerika'nın büyülü dünyasına pek çok noktaya gidecek. Ayrıca Fatmagül, bu seyahatlerini de seyircilerin istekleri doğrultusunda yapacak. Seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onların sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.
kaynak:karnaval
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