

Şehitkamil ilçesindeki Nijmegen Bulvarı'nın tabelası ile havaalanı yolundaki kardeş şehirlerin amblemlerinin bulunduğu refüjden Nijmegen adının kaldırıldığı Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kardeş şehir Nijimegen'in Belediye Başkanı Hubert Bruls'a mektup göndererek, yaşananlara tepkisini gösterdi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına tepkisini dile getirerek, "O gece 7'si ağır 32 kişi yaralandı. Avrupa Birliği, insan hakları, özgürlükleri ve demokrasi üzerine oturtulan bir kuruluş felsefesine sahip. Ancak bugün baktığınızda insan hakları, kadın hakkı dediğimiz noktada orada bir kadın bakana, Türkiye Cumhuriyeti'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına yapılan muamelenin kabul edilebilir olmadığını ve bu konuda bizim hepimize düşen görevler olduğunu gördük" dedi.







kaynak:sabah