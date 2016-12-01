FATMA GİRİK'İN AMELİYAT SONRASI TALİHSİZLİĞİ
Usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Girik, evinde düştü ve tekrar hastanelik oldu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik kalça eklemelerindeki bozulma nedeniyle yürümez hale gelince, yaklaşık 10 gün önce ameliyat olmuş, kalçasına protez takılmıştı.
Taburcu olan Girik İstanbul'daki evinde düştü. Girik'in takılan protezi zarar gördü. İkinci kez ameliyat edilen 73 yaşındaki oyuncunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
kaynak:ntv
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