

Türk Sineması'nın efsane ismi Fatma Girik'e doğum gününde iki sürpriz birden yapıldı. 72. doğum gününde 2000 fotoğrafından oluşan "Geçmişten Geleceğe İz Bırakan Fatma Girik Sergisi" nin açılışına katılan sanatçıya , özel olarak doğum günü pastası hazırlandı. Doğum gününü binlerce seveniyle birlikte böyle bir organizasyonda kutlamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren sanatçıya bir diğer sürpriz ise Memduh Ün anısına yapılan "Memduh Ün Köşesi" oldu. Sanatçı, kaybettiği eşi için yapılan köşeyi görünce : "Dünyaya bir daha gelsem yine onu severim, onu hiç unutmayacağım. " diyerek duygulu anlar yaşadı ve ağladı .