FATMA GİRİK PARAYI DEĞİL AŞKI SEÇTİ
Fatma Girik, ayda 100 bin TL kazanacağı diziyi Memduh Ün'ün sağlık durumu nedeniyle kabul etmedi...
Fatma Girik, ayda 100 bin TL kazanacağı Amerikan dizisi ‘Jane The Virgin'in Türkiye uyarlamasında rol almayı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün sağlık durumunun kritik olması nedeniyle kabul etmedi.
Usta sanatçı, “Sağ olsunlar çok iyi bir teklifle geldiler. Haftanın iki günü çok konforlu bir ortamda çalışma imkânı sundular ama Memduh'u bir an olsun yalnız bırakamam” dedi.
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