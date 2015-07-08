

Fatma Girik, ayda 100 bin TL kazanacağı Amerikan dizisi ‘Jane The Virgin'in Türkiye uyarlamasında rol almayı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün sağlık durumunun kritik olması nedeniyle kabul etmedi.







Usta sanatçı, “Sağ olsunlar çok iyi bir teklifle geldiler. Haftanın iki günü çok konforlu bir ortamda çalışma imkânı sundular ama Memduh'u bir an olsun yalnız bırakamam” dedi.