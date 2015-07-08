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fatma girik parayı değil aşkı seçti

FATMA GİRİK PARAYI DEĞİL AŞKI SEÇTİ

Fatma Girik, ayda 100 bin TL kazanacağı diziyi Memduh Ün'ün sağlık durumu nedeniyle kabul etmedi...

Tarih : 08 Temmuz 2015, 16:52
Puan Ver : Fatma Girik Parayı Değil Aşkı Seçti(5/10)3


Fatma Girik, ayda 100 bin TL kazanacağı Amerikan dizisi ‘Jane The Virgin'in Türkiye uyarlamasında rol almayı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün sağlık durumunun kritik olması nedeniyle kabul etmedi.



Usta sanatçı, “Sağ olsunlar çok iyi bir teklifle geldiler. Haftanın iki günü çok konforlu bir ortamda çalışma imkânı sundular ama Memduh'u bir an olsun yalnız bırakamam” dedi.








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