Nokia, Comptel'i Satın Almayı Düşünüyor
Telegram, Android Wear 2.0 İçin Hazır
Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Geliştiriyor
Volvo, Tesla'ya Rakip Olacak
Kanserle İlgili Yeni Keşif!
Gökhan İnler, Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyor
Fatma Girik Evinde Yine Düştü
Aralıkta Cari Açık 4,27 Milyar Dolar Oldu
Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Trump Ve Trudeau Basın Toplantısı Düzenledi
Pkk'ya Operasyonlar! Aralarında O İsim De Var...
Meteoroloji'den Son Dakika Açıklaması
Beklenen Toplantı Sona Erdi! Chp, Aym'ye Gidecek Mi?
Ağrı'da Sebze Pazarının Çatısı Kardan Çöktü
Çiftçilerle Çobanlar Çatıştı: 30 Ölü
Google'dan Sevgililer Günü Doodle'ı!
Alzheimer Riskini Yüzde Otuz Azaltıyor!
Beyaz Saray, Trump'ın Danışmanı Flynn'i Savunmadı
Kartal Metrosu'nda Korkunç Olay!
Prim Borçlarında Son Durum!

fatma girik evinde yine düştü

FATMA GİRİK EVİNDE YİNE DÜŞTÜ

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik'in talihsizliği devam ediyor.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:29
Puan Ver : Fatma Girik Evinde Yine Düştü(10/10)7


İlk olarak geride bıraktığımız yılın aralık ayında, kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelen ve bu yüzden ameliyat olan Fatma Girik'in kalçasına protez takılmıştı. Bu ameliyattan kısa bir süre sonra evinde talihsiz bir kaza geçiren Girik ikinci kez ameliyat masasına yatmak zorunda kalmıştı.



ŞANSSIZLIK YAKASINI BIRAKMADI

74 yaşındaki usta oyuncu bundan üç gün önce yine evinde düştü ve hastanenin yolunu tutmak zorunda kaldı. İstanbul'daki evinde düşen Fatma Girik'in sağ dizi ve kalça kemiğine kadar zarar gördüğü ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fatma  Girik  Evinde  Yine  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER