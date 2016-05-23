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fatih'te sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 16:54
Puan Ver : Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 11 Gözaltı(7/10)6


 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Polis, 2 ilçede yaptığı operasyonda 615 sahte içki şişesi ele geçirdi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen alkol incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderildi.



TARİHİ BİNADALARDA ÜRETİM YAPTILAR



Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği, çeşitli alkol markalara ait şişelere sahte içki doldurulup piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu Fatih ve Sultangazi ilçelerinde üretim yapan 9 adresi belirledi. Fatih'te tarihi binalarda üretim yapan şebekenin depolarında 615 dolu içki şişesi, 3 bin 280 boş içki şişesi, 26 adet içki kutusu, 270 bandrol, 3 bin 500 içki kapağı ve 180 litre saf alkol ele geçirildi.



SAHTE İÇKİLER BALIK RESTORANLARINA GİDİYOR



Şebekenin ürettikleri alkolü, Beyoğlu, Adalar, Silivri ve Pendik'te bulunan balık restoranlarına, eğlence mekanlarına, tekel bayilerine piyasa fiyatlarının çok altında sattıkları belirlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken gözaltı kararı bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışmanın devam ettiği bildirildi.



11 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI



Güvenlik Şube ekipleri, ele geçirilen alkolden numune alarak incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderilirken emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.








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