

Fatih'te bir otelde kalan iki müşteri arasında çıkan tartışmada Coşkun Altay bıçaklanarak öldürüldü







Olay saat 05.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, İslambol Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaklaşık beş yıldır otelde kaldığı öğrenilen Coşkun Altay (81) ile dün gece otele giriş yapan Mehmet Ö. (40) arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçağına sarılan Mehmet Ö. yaşlı adamı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Coşkun Altay kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine yukarı çıkan otel çalışanı Coşkun Altay'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Saldırgan Mehmet Ö. olay yerinden hızla uzaklaşırken, otel çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.







GÖRGÜ TANIĞI: 'SOĞUKKANLIYDI"







Otelin altındaki çay ocağında çalışan görgü tanığı, cinayet şüphelisinin gayet soğukkanlı bir şekilde kendisiyle konuştuğunu belirterek, "Otelci çıktı, sabah 05.30'da yanıma geldi; 'polisi ara, polisi ara' diye. Polisi aradık. Otelci yukarıya doğru gitti. Bende peşinden gittim, baktım kendisi yok. Meğer karakola gitmiş haber vermeye. O anda vuran kişi dışarıya çıktı. Soğukkanlıydı. Hatta sorduk 'Otelde bir şey mi var?' diye. Sadece yukarıda bağıran çağıranın olduğunu söyledi. Coşkun abi 4-5 yıldır burada kalıyor. Kendi halinde biriydi. Sabah namaza gider, sonra gelip kahvaltısını yapardı. Kimseyle bir işi olmazdı. Vuran kişide dün akşam gelmiş otele. Tek bir gece kalmış. Sabahta bu olayı yapmış" şeklinde konuştu.







Polis cinayeti işleyen Mehmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin otel içerisinde incelemeleri devam ediyor.