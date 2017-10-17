FATİH'TE MAHALLELİ İLE SURİYELİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 3 YARALI
Fatih'te Suriye uyruklu grupla, mahalle sakinleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı.
Fatih'te mahalleli ile Suriyeliler arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
ÖNCE TARTIŞMA SONRA SİLAHLI KAVGA
Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan mahalle sakinleri ile Suriye uyruklu grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3 SURİYELİ YARALANDI
Çıkan kavgada ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce silahla açılan ateş sonucunda Hamis Aysa (42), Halit Aysa ve Abdo Aysa isimli Suriye uyruklu şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
CADDEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis ekipleri caddenin her iki tarafını trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda cadde üzerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Cadde üzerinde bulunan bir aracın ise açılan ateş sonucu camlarının kırıldığı görüldü.
Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Peşmergeler Arasında Kriz Çıktı, Barzani'nin Muhabiri Ağladı
- Çay Fiyatlarına Yapılan Yüzde 20'lik Zam Geri Alındı
- Son Dakika! Türk Hava Sahası Kuzey Irak'a Yapılacak Uçuşlara Kapatıldı
- Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti, Vize Krizini Görüşmek İçin Ankara'da
- Bomba İddia: Erdoğan'la Baş Başa Görüşemeyen Gökçek, Makam Odasını Boşaltmaya Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
- Peşmerge Kerkük'ten Kaçtı, Alman Ordusu Desteği Anında Çekti
- Abd, Türkiye'ye Uyguladığı Vize Yasağını Yumuşattı
- Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
- Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar