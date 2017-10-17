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Fatih'te Mahalleli ile Suriyeliler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 3 Yaralı

FATİH'TE MAHALLELİ İLE SURİYELİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 3 YARALI

Fatih'te Suriye uyruklu grupla, mahalle sakinleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 Suriyeli yaralandı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Fatih'te Mahalleli İle Suriyeliler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 3 Yaralı(8/10)4

Fatih'te mahalleli ile Suriyeliler arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA SİLAHLI KAVGA

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan mahalle sakinleri ile Suriye uyruklu grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

3 SURİYELİ YARALANDI

Çıkan kavgada ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce silahla açılan ateş sonucunda Hamis Aysa (42), Halit Aysa ve Abdo Aysa isimli Suriye uyruklu şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

CADDEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri caddenin her iki tarafını trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda cadde üzerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Cadde üzerinde bulunan bir aracın ise açılan ateş sonucu camlarının kırıldığı görüldü.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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