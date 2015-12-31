

Edinilen bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi Alay İmam Sokak üzerinde bulunan 9 numaralı binanın birinci katında oturan 29 yaşındaki Selahattin D., aynı evde yaşadığı kardeşleriyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin D., pompalı tüfekle evde bulunan iki kardeşini rehin aldı. Evdeki babaları da evden çıkarak durumu polise bildirdi.







BİNANIN KARŞISINDAKİ PARKTA ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR







Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapattı. Olay yerine ambulans ekipleri de sevk edilerek burada hazırda bekletildi. Öte yandan, olayın meydana geldiği apartmanın hemen karşısındaki parkta çocukların oyun oynaması dikkat çekti.