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fatih'te hareketli dakikalar

FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR

Fatih'te bir genç, aynı evde yaşadığı 2 kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı. Genci silahı bırakması için ikna etmeye çalışan polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Olayın yaşandığı apartmanın hemen karşısında ise çocukların oyun oynaması dikkat çekti.

Tarih : 31 Aralık 2015, 14:12
Puan Ver : Fatih'te Hareketli Dakikalar(10/10)11


Edinilen bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi Alay İmam Sokak üzerinde bulunan 9 numaralı binanın birinci katında oturan 29 yaşındaki Selahattin D., aynı evde yaşadığı kardeşleriyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin D., pompalı tüfekle evde bulunan iki kardeşini rehin aldı. Evdeki babaları da evden çıkarak durumu polise bildirdi.



BİNANIN KARŞISINDAKİ PARKTA ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR



Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapattı. Olay yerine ambulans ekipleri de sevk edilerek burada hazırda bekletildi. Öte yandan, olayın meydana geldiği apartmanın hemen karşısındaki parkta çocukların oyun oynaması dikkat çekti.








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