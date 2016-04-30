Fatih'te park halindeki 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Bir alev topuna dönen araçları, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yanan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.



Olay, Aksaray Mahallesi Yokuşçeşme Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak içerisinde park halinde bulunan 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev topuna dönen araçları gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürmek için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yanan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yanan araçların yakınında benzin dolu bir bidonunun olması dikkat çekti. Olay yerindeki polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.