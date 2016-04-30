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fatih'te 6 araç kundaklandı

FATİH'TE 6 ARAÇ KUNDAKLANDI

Fatih'te park halindeki 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Bir alev topuna dönen araçları, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yanan araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:30
Puan Ver : Fatih'te 6 Araç Kundaklandı(6/10)3


Olay, Aksaray Mahallesi Yokuşçeşme Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak içerisinde park halinde bulunan 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev topuna dönen araçları gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürmek için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yanan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yanan araçların yakınında benzin dolu bir bidonunun olması dikkat çekti. Olay yerindeki polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.








Etiketler: Fatih  Te  6  Araç  Kundaklandı    haber

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