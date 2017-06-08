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fatih terim'le hiç görüşmedik!

FATİH TERİM'LE HİÇ GÖRÜŞMEDİK!

Yıldıray Baştürk Euro 2008'de yer almayışına hala kırgın

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Fatih Terim'le Hiç Görüşmedik!(8/10)7


"Terim beni Euro 2008 kadrosuna almayınca, hüngür hüngür ağladım. Zaten bir daha da onunla ne karşılaştım, ne de görüştüm"

"Futbolu 33 yaşında bıraktım ama bugün düşündüğümde 'Keşke 5 yıl daha oynasaydım' diyorum. Antrenörlüğü ise düşünmüyorum"



Futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahalardan da kopan eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, çimlerin kokusunu bile özlediğini söyledi. Ailesi ile birlikte yaşadığı Herne'de SABAH'a konuşan Baştürk, "Erken koptum futboldan. Ani gelişen bir karardı ve 33 yaşında noktaladım. Bugün düşündüğüm zaman ise 'Keşke 5 yıl daha oynasaydım' diyorum. Çimlerin kokusunu çok özledim. Sportif direktör olmak istiyorum" dedi. Ay-yıldızlı formayı 31 kez giyen Yıldıray Baştürk, 2008'de yaşadıklarını hiç unutamadığını söyleyerek, "2008 Avrupa Şampiyonası kadrosunu hak ettiğimi düşünüyordum. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tek Türk futbolcu bendim. Fatih Terim'in bu kararından sonra çocuk gibi ağladım. Zaten o günden bu yana Fatih Terim ile karşılaşmadım ve görüşmedim" açıklamasını yaptı.

 



 



kaynak:sabah








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