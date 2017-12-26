FATİH TERİM'İN YENİ YARDIMCISI: HASAN ŞAŞ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da Hasan Şaş'la yardımcısı olması için görüştü.
Levent Şahin'i teknik heyetine dahil eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hasan Şaş ile bir araya geldi.
Galatasaray'da beraber çalıştığı ve 2 şampiyonluk elde ettiği Hasan Şaş'ı teknik ekibine dahil etmeyi düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi ve yardımcısı ile görüştü.
Florya'da Fatih Terim ile görüşen Hasan Şaş, tecrübeli teknik adamın ekibinde yer alacak.
Kaynak: haberinburada
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