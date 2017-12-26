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Fatih Terim'in Yeni Yardımcısı: Hasan Şaş

FATİH TERİM'İN YENİ YARDIMCISI: HASAN ŞAŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da Hasan Şaş'la yardımcısı olması için görüştü.

Tarih : 26 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Fatih Terim'in Yeni Yardımcısı: Hasan Şaş(9/10)5

Levent Şahin'i teknik heyetine dahil eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hasan Şaş ile bir araya geldi.

Galatasaray'da beraber çalıştığı ve 2 şampiyonluk elde ettiği Hasan Şaş'ı teknik ekibine dahil etmeyi düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi ve yardımcısı ile görüştü.

Florya'da Fatih Terim ile görüşen Hasan Şaş, tecrübeli teknik adamın ekibinde yer alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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