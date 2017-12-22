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Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

FATİH TERİM'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.

Tarih : 22 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Fatih Terim'in Yardımcıları Belli Oldu(6/10)2

Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı konusu da netleşmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.

"GALATASARAYLI FATİH TERİM YUVASINA DÖNMÜŞTÜR"

Fatih Terim'in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de 'Terim' mesajı paylaştı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür" mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir fotoğrafı paylaşıldı.

MERT ÇETİN: İMPARATOR

A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına "İmparator" notunu düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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