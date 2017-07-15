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Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı

FATİH TERİM'İN RESTORAN BASMA ANLARINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Fatih Terim'in damadının restoranının yanındaki restoranı basma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı(6/10)2

İzmir Alaçatı'da damadının restoranı bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, yan komşusu Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu'nun mekanıyla arasına çekmek istediği tahta çit tartışması nedeniyle Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve tarafların sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga ettikleri iddia edildi. Terim'in, Aydoğdu'nun mekanına geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MEKANINA TAHTA ÇİT ÇEKMEK İSTEDİ

İzmir Alaçatı'da Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu'ya ait bir restoranda meydana gelen olayda Aydoğdu'ya ait kebapçının bitişik komşusu olan Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, mekanına 2 metre yüksekliğinde tahta çit inşa ettirmek istedi. Bu nedenle bir tartışma yaşanırken, Bodrum'da bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de tartışmaya dahil olarak telefonla Selahattin Aydoğdu'yu aradı.

"FATİH HOCA BENİ TEHDİT ETTİ"

Aslında konuyla alakası olmadığını anlatan Aydoğdu, "Fatih Hocanın damadı yüksek bir duvar örmüş. Buna çarşı yönetimi izin vermiyor. Bu konuda benden şüphelenmişler. Fatih Hoca da beni aradı. Telefonla beni tehdit etti. 'Benim damadımın yanında neden dükkan açıyorsun' dedi. Ben de 'sana mı soracağım' dedim. 'O zaman benim Alaçatı'ya gelmem gerekiyor herhalde' dedi. 'Beni tehdit etme' dedim.

"KABADAYILIK YAPTI, KAÇTI VE GİTTİ"

Bodrum'dan uçakla buraya geldi. Geldi, kabadayılık yaptı, atıştık, kaçtı ve gitti. Kavgaya gelen adam kaçmaz. Yıllarca insanlara yutturmuş. Yıllarca insanlara yaptığı eziyetten dolayı onların ahını aldı ve bana denk geldi. Maç yeni başlıyor" diyerek Terim'e meydan okudu.

"ŞOV YAPMAYACAKSIN"

"Kavgaya gelen ama kavgadan adam kaçmaz" diyen Selahattin Aydoğdu, "Şov yapmayacaksın. Geldi 'Ben geldim' dedi. Ondan sonra birbirimize girdik. Beni tuttular, baktım ortadan kaybolmuş. Şikayetçi oldum ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Araya hatırlı insanları koyuyor ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Herkesin yapamadığını ben yapacağım. Zaten Türkiye'de sevilmeyen bir adam. Onun yüzünden herkes futboldan soğudu ama her yerde yine de o var" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Terim'in saat 23.00 sıralarında Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek iddiaya göre yanında şoförü, damatları Volkan Bahçekapılı, Ahmet Baran Çetin ve 2 korumasıyla birlikte Selahattin Aydoğdu'ya ait restorana gelme görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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