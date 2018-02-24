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FATİH TERİM'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ


Fatih Terim'in korktuğu başına geldi
Tarih : 24 Şubat 2018, 22:10
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Galatasaray dün akşam Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi kapsamında sahasında ağırladığı Bursaspor'u farklı bir skor ile geçmeyi başardı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken kısa süre sonra sakatlanarak oyun dışı kaldı.

FORVET İSTEMİŞTİ

Ara transfer döneminde "Ben Galatasaray'da tek forvet oynattığım dönemde 3, çift forvet oynadığımız dönemde 6 santrforumuz vardı. Şimdi sadece 2 forvetimiz var" sözleri ile mutlak takviye talep eden Terim'in korktuğu başına geldi.

BÜTÜN YÜK BAFETİMBİ GOMİS'E KALDI

Gomis-Eren ikilisinin yanına sakatlık yada cezalı gibi durumların oluşabileceğini belirten Fatih Terim, Ocak ayında özellikle forvet alınmasını istemişti. Bu takviye yapılamazken Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un bileğinin dönmesi ve sakatlanması ile forvet bölgesinde tüm yük Bafetimbi Gomis'e kaldı. Fatih Terim'in Eren'in sakatlanıp kenara alındığı sırada "Korktuğum başıma geldi" diyerek bu duruma üzüldüğü belirtildi.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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