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fatih terim'in kızından arda turan'a gönderme!

FATİH TERİM'İN KIZINDAN ARDA TURAN'A GÖNDERME!

Geçtiğimiz günlerde milli takımda yaşananlar ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan'a, tecrübeli hocanın kızı Merve Terim Çetin gönderme yaptı.

Tarih : 19 Eylül 2016, 12:01
Puan Ver : Fatih Terim'in Kızından Arda Turan'a Gönderme!(6/10)6


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Arda Turan'ın yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan maçının kadrosuna almadığı Arda Turan, “Hocanın ‘bundan sonra benim ilkelerimde şerefle' şeklinde geçen bir cümlesi var. Ağır geldi. Kimse bu lafları kaldıramaz” şeklinde tepki vermişti. Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından Şems-i Tebrizi'nin sözü olan “Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir” şeklinde imalı bir paylaşım yaptı.








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