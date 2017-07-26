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FATİH TERİM'İN KADROSUNDAN 4 İSİM İSTİFA ETTİ


Fatih Terim'in Kadrosundan 4 İsim İstifa Etti
Tarih : 26 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Fatih Terim'in Kadrosundan 4 İsim İstifa Etti(10/10)6

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bugün ani bir karar ile görevini bırakmasının ardından, birlikte görev yaptığı isimlerden bazıları da istifalarını TFF'ye ilettiler.

Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim'in, Milli Takım'daki yardımcıları konumunda olan Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın da görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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