FATİH TERİM'İN İSTİFASINDAN SONRA TFF ŞENOL GÜNEŞ'E TEKLİF GÖTÜRDÜ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevini bırakmasının ardından, Ay-Yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldü.
ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor.
Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Açıklamayı Bizzat Vali Yaptı: Son 15 Yılın En Büyük Uyuşturucu Operasyonu!
- Köprüdeki Hayatını Kaybeden Buğra'nın Acılı Annesi: Sosyal Medyada Bizi Üzmesinler
- Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
- Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
- Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
- Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
- Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor
DÜNYA HABERLERİ
- Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
- Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
- Annesinin İkiziyle Tanışan Bebeğin Kafası Karıştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar