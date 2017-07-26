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FATİH TERİM'İN İSTİFASINDAN SONRA TFF ŞENOL GÜNEŞ'E TEKLİF GÖTÜRDÜ


Fatih Terim'in istifasından sonra TFF Şenol Güneş'e teklif götürdü
Tarih : 26 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Fatih Terim'in İstifasından Sonra Tff Şenol Güneş'e Teklif Götürdü(7/10)3

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevini bırakmasının ardından, Ay-Yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldü.



ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ



Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor.



Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.



Kaynak: Hürriyet


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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