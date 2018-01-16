Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Görevi Bırakacağım
Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu
Hazine, Bes Sisteminde Değişikliğe Gidiyor
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı
Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak
Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı
Fenerbahçe Maçı Öncesi Gözdağı Verdi: Elimden Geleni Yapacağım
Dolar Yükselişe Geçti
Atatürk Havalimanının, Taşınması 24 Saatte Tamamlanacak
Erdoğan Talimat Verdi, Kit'lerle İlgili Düzenleme Geliyor
Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı
Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı
Emekli Memurların Fark Ücretleri İçin Son Başvuru Tarihi 27 Ocak
Danimarka: Türkiye, 3. Havalimanını Doldurmakta Sorun Yaşamaz
Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
Galatasaray'da Beklenen Oldu
Altında Yükseliş Devam Ediyor
Galatasaraylı Fernando: Fatih Terim Bizi Evladı Gibi Görüyor
Afrika'da Dünyanın En Büyük Beşinci Elması Bulundu

Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı

FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ TRANSFERLER SEKTEYE UĞRADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer isteyen Fatih Terim'e 20 Ocak'taki başkanlık seçimini işaret etti.

Tarih : 16 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı(6/10)2

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde öncelikli olarak istediği bir sol bek ve bir forvet oyuncusu transferi, 20 Ocak'taki başkanlık seçimi sonrasına kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, Terim'in istediği 2 takviye için seçimin bitmesini beklediği ortaya çıktı. Özbek'in kulübün içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle Terim'den böyle bir istekte bulunduğu, tecrübeli hocanın da anlayış gösterip gerekirse mevcut kadroyla yola devam edebileceklerini ilettiği öğrenildi.

10 GÜNDE TRANSFER YAPILACAK

Alınacak oyuncuların öncelikli olarak eldeki alternatiflerden daha kaliteli futbolcular olmasına özen gösteren ve bu nedenle ince eleyip sık dokuyan Fatih Terim, seçim dönemi sona erer ermez transfer için bir kez daha istekte bulunup alternatifleri sunacak. Ancak hem sezonun ikinci yarısının hafta sonunda başlayacak olması hem de transfer döneminin 31 Ocak'ta sona erecek olması nedeniyle transfer için geriye sadece 10 günlük bir süre kalacak.

TERİM YEDEKLERİ BEĞENMEDİ

Fatih Terim, Antalya kampındaki Viitorul Constanta maçında yedeklerin performansından memnun kalmadı. Linnes, Ahmet, Sinan, Selçuk, Tolga, Yasin, Koray ve Latovlevici'yi ikinci yarıda kenara alan İmparator; yerlerine Mariano, Serdar, Belhanda, Ndiaye, Hakan, Rodrigues, Denayer ve Feghouli'yi sürmüştü. Yapılan 8 değişikliğin ardından Cimbom 2 gol bulmuştu. Terim yedeklerden daha fazla çalışıp kendilerini göstermelerini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  İstediği  Transferler  Sekteye  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER