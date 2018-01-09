Tisaş, Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin Seri Üretimine Başlıyor
Gs'ye İmza Atmayan Arda, Terim'den Yine Kaçamadı
Trabzonspor, Hazırlık Maçında Luftetari'yi 2-1 Mağlup Etti
Maçka Parkı'ndaki Kafeteryalar Yıkıldı
Trabzonspor'un Sakat Diye Almadığı Futbolcu, İtalyan Devine İmza Attı
Kipa, Çerkezköy'deki Avm'sini Zararına Sattı
Kamyon Ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak
Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a Yeşil Işık!
1,5 Yılda Bütün Laflarını Yedi
Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
Mehmet Ağar: Arda, Terim Varsa Gelmem Demedi
Dev Projede İmzalar Atıldı! İstanbul'un Yeni Çekim Merkezi Olacak
Maçın Oyuncusuna Şaka Gibi Ödül
Hayali Olan Yarış Arabasını 35 Bin Liraya Yaptı
Yıldız Futbolcunun Açtığı Döner Dükkanı Doldu Taştı
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda'yla Prensipte Anlaştık
Trabzonspor İdmanında Tartışma Çıktı
Src Belgesi De Artık E-Devlet'ten Alınacak
Dünya Devi, Oğuzhan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı
Kalkan Balığı 6 Ayda Fiyatını İkiye Katladı

Fatih Terim'in İstediği Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Teklifini Reddetti

FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ KAAN AYHAN, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini reddetti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Fatih Terim'in İstediği Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Teklifini Reddetti(10/10)6

Devre arası kadrosuna güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in istediği genç yıldızdan yıldızdan kötü haber geldi. Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşefttiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.

Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu. Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediği iddia edildi.

"YENİ SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYORLAR"

Kaan Ayhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmak için ilk görüşmeyi yaptığını söylemişti.

Alman basınına konuşan Kaan Ayhan, "Kulübüm benimle yeni sözleşme imzalamak istiyor. Bu benim için büyük onur. Zaten ilk görüşmeyi de gerçekleştirdik ancak henüz net bir durum yok. Hala zamanımız var" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  İstediği  Kaan  Ayhan  Galatasaray  In  Teklifini  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER