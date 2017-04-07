İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği'ne transfer ederek adeta yıldızını yeniden parlattığı Serdar Gürler, tartışmasız ligin en flaş isimlerinden biri haline geldi.



Sağ kanatta forma giymesine rağmen skora yakınlığıyla dikkat çeken oyuncunun sözleşmesinin de sezon sonu bitecek olması birçok takımın iştahını kabarttı.



İsmi bir süredir Galatasaray ve Bursaspor'la da anılan 25 yaşındaki futbolcunun transferindeki detaylara ise Fanatik ulaştı.



ÖNPROTOKOL YAPILDI



Serdar için bir süredir devrede olan ve çalışmaları büyük gizlilikle yürüten Osmanlıspor'un Serdar'ı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı.







kaynak:sabah