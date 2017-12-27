FATİH TERİM'İN GELİŞİ ŞAMPİYONLUK ORANLARINI ALT ÜST ETTİ
Süper Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı. Fatih Terim'in gelişiyle Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.
Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına tekrar gelmesi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Göztepe galibiyetiyle yeniden 2.sıraya yükselişi Şampiyonluk oranlarını alt üst etti.
FAVORİ GALATASARAY
Son açıklanan şampiyonluk oranlarında 3.10 ile Fenerbahçe'nin gerisinde kalan sarı kırmızılılar 2.60'a düşerek yine favori oldu. 2.90'dan 3.25'e yükselen Fenerbahçe ile 3.75'te kalan Medipol Başakşehir Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk sırayı Galatasaray'a kaptırdı.
İŞTE GALATASARAY'IN GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
19.10.2017: 1.6024.10.2017: 1.6030.10.2017: 1.8006.11.2017: 1.7023.11.2017: 1.7030.11.2017: 1.7005.12.2017: 2.0019.12.2017: 3.1027.12.2017: 2,60
Kaynak: haberinburada
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