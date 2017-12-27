Ayrılık Sinyali: Ya Benim İstediğim Gibi Oynayacak, Ya Da Gidecek
Polis Akademisi, Bahar Dönemi İçin Öğrenci Alacak
Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a Resmi Teklif Yok!
Manchester City Yoluna Doludizgin Devam Ediyor
Estetiksiz Halini Gören Keşke Doğal Kalsaydın Diyor
Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'ya Meydan Okudu
Bero, Taraftarın Ettiği Küfüre Tepkisiz Kalamadı
Aziz Yıldırım'dan Çağrı: Galatasaraylılar Da Gelsin
Cengiz Türkiye'ye Dönüyor! Yeni Takımı Başakşehir Değil
Fenerbahçe Tur Kapısını Soldado İle Araladı
Dünya Devi Aboubakar'ın Peşinde
Fenerbahçeli Valbuena'dan Ayrılık İddialarına Net Cevap!
Aykut Kocaman: Oyuncu Göndermemiz Gerekiyor
Yılbaşı Gecesi O Ses'e Çıkacak İki Bomba İsim Daha Belli Oldu
Galatasaray'dan Giden Semih, İzmir'de Ölümsüz Oldu
Roberto Soldado: Fenerbahçe Formasına 4. Yıldızı Eklemek İstiyorum
Anadolu Grubu Hissedarı 3 Şirket Birleşiyor
Liverpool'dan Rekor Transfer!
Beşiktaşlı Cenk'in Babası, Fanatik Galatasaraylı Çıktı
Galatasaray'dan Sonra Bir Yardım Eli Daha Geldi

Fatih Terim'in gelişi şampiyonluk oranlarını alt üst etti

FATİH TERİM'İN GELİŞİ ŞAMPİYONLUK ORANLARINI ALT ÜST ETTİ

Süper Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı. Fatih Terim'in gelişiyle Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

Tarih : 27 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Fatih Terim'in Gelişi Şampiyonluk Oranlarını Alt Üst Etti(9/10)5

Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına tekrar gelmesi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Göztepe galibiyetiyle yeniden 2.sıraya yükselişi Şampiyonluk oranlarını alt üst etti.

FAVORİ GALATASARAY

Son açıklanan şampiyonluk oranlarında 3.10 ile Fenerbahçe'nin gerisinde kalan sarı kırmızılılar 2.60'a düşerek yine favori oldu. 2.90'dan 3.25'e yükselen Fenerbahçe ile 3.75'te kalan Medipol Başakşehir Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk sırayı Galatasaray'a kaptırdı.

İŞTE GALATASARAY'IN GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

19.10.2017: 1.6024.10.2017: 1.6030.10.2017: 1.8006.11.2017: 1.7023.11.2017: 1.7030.11.2017: 1.7005.12.2017: 2.0019.12.2017: 3.1027.12.2017: 2,60

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  Gelişi  Şampiyonluk  Oranlarını  Alt  Üst  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER