FATİH TERİM'İN GALATASARAY'A GELME İHTİMALİ HİSSELERİ UÇURDU
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray'ın başına geçme ihtimali kulübün hisselerini borsada uçuşa geçirdi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Milli Takım'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray'ın başına geçme ihtimali nedeniyle kulübün hisseleri borsada uçuşa geçti.
BORSADA GALATASARAY HİSSELERİ UÇTU
Fatih Terim'in istifa haberi Galatasaray hisselerini uçurdu. Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile güniçi zirvesini gördü. Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.
Kaynak: haberinburada
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