Fenerbahçe'de Ozan Tufan İle Yollar Ayrılıyor
Galatasaraylı Maicon: İmparator İle Birlikte Şampiyonluğa Ulaşacağız
Veli Kavlak Göztepe Yolunda
Fatih Terim'in Yardımcısı Belli Oldu
Fatih Terim Müjdeyi Verdi: Bazı Eksikleri Tamamlayacağız
Türkiye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 Milyar Lira Harcadı
Gökhan Karga Muhabbeti Başlattı, Yıldız Taklidini Yaptı
Yavuz Komutanın Zor Kararı! En Büyük Düşmanı Babası Çıktı
Fatih Terim'in Galatasaray Golündeki Büyük Sevinci
Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler De 3 Puanı Alacağız
Rıdvan Dilmen: Fernando Direkt Kırmızı Görmeliydi
Galatasaray'da Rodrigues Şoku! Sahayı Gözyaşlarıyla Terk Etti
61 Milyon Liralık İkramiye Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Galatasaraylı Yıldız Zorlu Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü
Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!
Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
Galatasaray Taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu Alkışlarla Karşıladı
Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler

Fatih Terim'in Galatasaray golündeki büyük sevinci

FATİH TERİM'İN GALATASARAY GOLÜNDEKİ BÜYÜK SEVİNCİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Göztepe karşısında durumu 1-1'e getiren golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Fatih Terim'in Galatasaray Golündeki Büyük Sevinci(9/10)5

Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.

BU SEVİNÇ SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu. Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.

Fatih Terim'in ikinci goldeki sevinci:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  Galatasaray  Golündeki  Büyük  Sevinci    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER