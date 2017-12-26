FATİH TERİM'İN ELİNDE DİKKAT ÇEKEN DOSYA!
Fatih Terim'in yönettiği antrenmanda elinden hiç bırakmadığı dosya dikkat çekti. Terim'in elindeki bu dosyada takımdaki sakat oyuncular ve izinli oyuncuların isminin olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi.KIRMIZI DOSYA DİKKATLERDEN KAÇMADI
Fatih Terim'in yönettiği idmanda tecrübeli teknik adamın elindeki kırmızı dosya merak uyandırdı. Muhabirler arasında tartışma konusu olan dosyanın içindeki bilgiler idman sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in takımla ilgili izinli, sakat ve futbolcuların form durumlarına yönelik bir rapor istediği ve elindeki dosyanın da o bilgileri içerdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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